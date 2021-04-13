Азербайджан готов снять ограничение на количество авиарейсов с Украиной, – Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий провел встречу с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в отрасли авиации и автоперевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Азербайджанская сторона заявила о готовности снять ограничения относительно количества авиарейсов и позитивно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. При этом ограничения касательно количества авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года, отметили в пресс-службе.

В то же время Баку готов в будущем обсуждать вопрос автолиберализации. На данный момент стороны договорились увиличить действующую квоту во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае.