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Азербайджан готов снять ограничение на количество авиарейсов с Украиной, – Мининфраструктуры

Азербайджан готов снять ограничение на количество авиарейсов с Украиной, – Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий провел встречу с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в отрасли авиации и автоперевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Азербайджанская сторона заявила о готовности снять ограничения относительно количества авиарейсов и позитивно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. При этом ограничения касательно количества авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года, отметили в пресс-службе.

В то же время Баку готов в будущем обсуждать вопрос автолиберализации. На данный момент стороны договорились увиличить действующую квоту во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае.

Автор: 

Джерело:  Мининфраструктуры
Азербайджан (202) авіасполучення (2503) Мінінфраструктури (1376) Криклій Владислав (238)


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