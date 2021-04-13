Аэропорт "Черновцы" возобновил регулярное авиасообщение после годового перерыва
КП "Международный аэропорт "Черновцы" 12 апреля принял первый регулярный рейс после годового перерыва.
Его выполнила авиакомпания "Мотор Сич" из аэропорта "Киев" (Жуляны) на самолете Ан-24, передает avianews.
Согласно опубликованному расписанию, авиаперевозчик будет совершать перелеты из Черновцов в Киев три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
График позволит совершать однодневные поездки в столицу. Самолет вылетает из Черновцов в 07:00, вылет из Киева выполняется в тот же день в 20:10. Рейс будет продолжаться 1 час 15 минут.
Стоимость авиабилета в одну сторону составляет 1 300 грн, туда-обратно - 2 650 грн. В цену включена перевозка 20 кг багажа.
Джерело: avianews
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