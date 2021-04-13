Украина поднялась на 35 место в мировом рейтинге престижности паспортов

Украина поднялась на шесть позиций и занимает 35 место в рейтинге паспортов мира, ее граждане могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 136 стран мира.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные Индекса паспортов компании Henley&Partners, передает УНИАН.

В частности, с начала года Украина заключила безвизовые соглашения с Аруба, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и карибскими Нидерландами.

Впрочем, составители рейтинга отмечают, что из-за карантина в связи с пандемией коронавируса во многих странах, реальные возможности путешествовать для украинцев очень ограничены.

Первое место в обновленном рейтинге по-прежнему занимает японский паспорт – гражданам этой страны открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий в 192 страны мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).

Составители рейтинга указывают, что из-за пандемии Covid-19 в Индексе было очень мало изменений, но некоторые из стран все же продемонстрировали выдающиеся результаты. Так, Китай поднялся сразу на 22 позиции – с 90 места с возможностью путешествовать в 40 стран мира на 68 место с доступом к 77 странам мира. Еще одна страна, которая показала наиболее впечатляющие результаты, – ОАЭ – переместились с 65 на 15 месте. С паспортом ОАЭ можно путешествовать по 174 направлениям без визы или с визой по прибытии.

При этом международные эксперты надеются, что всеобщая вакцинация в ряде стран сделает перемещение граждан между странами вновь обычным явлением.