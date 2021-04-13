"Энергоатом" оценил уровень расчетов за электроэнергию для населения в 19%

Уровень расчетов госпроедприятия "Гарантированный покупатель" за поставленную в рамках спецобязательств электроэнергию для населения в январе-марте 2021 года составляет 19%.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. президента компании Петр Котин, передает Интерфакс-Украина.

"Расчеты "ГарПока" за электроэнергию, которую мы отпустили населению в первом квартале 2021 года, составляют только 19%", – сказал глава компании.

Вице-президент "Энергоатома" Хартмут Якоб, временно возглавляющий подразделение "Энергоатом-Трейдинг", уточнил, что по состоянию на 13 апреля "Гарантированный покупатель" за ресурс для населения уплатил 800 млн грн при общей стоимости реализованной электроэнергии 2,1 млрд грн.

По словам Котина, общая задолженность перед компанией возросла, "достигнув астрономических размеров" – 22,8 млрд грн, из которых 11,6 млрд грн – долг ГП "Энергорынок", 7,1 млрд грн – "Гарантированного покупателя", 4,1 млрд грн – НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, ранее Хозяйственный суд города Киева по двум искам ГП "НАЭК "Энергоатом" взыскал с ГП "Гарантированный покупатель" 6,8 млрд грн.

НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО реализует "Гарантировнному покупателю" для нужд бытовых потребителей порядка 50% производимой электроэнергии по цене 15 коп за 1 кВт-ч.