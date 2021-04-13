Украина увеличила экспорт подсолнечного масла в Китай в 2 раза

В первой половине 2020/21 маркетингового года (МГ, сентябрь-февраль) Украина экспортировала в Китай 783 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 96% больше показателя за аналогичный период предыдущего сезона.

В итоге доля украинской продукции на китайском рынке увеличилась до 74% с 56% в прошлом сезоне, существенно потеснив российскую продукцию, передает АПК-Информ.

Так, объем отгрузок российской продукции в направлении Китая по итогам первой половины 2020/21 МГ сократился примерно на 4%, составив около 250 тыс. тонн. Соответственно, доля российского подсолнечного масла на рынке Китая в этот период снизилась до 23% с 36% в предыдущем сезоне.

При этом в натуральном выражении существенного сокращения отгрузок российского подсолнечного масла в направлении Китая не произошло. К тому же, данный показатель значительно превышает ежесезонные объемы экспорта в КНР.

В то же время экспорт украинской продукции на китайский рынок в первой половине текущего сезона стал максимальным для рассматриваемого периода, несмотря на ценовую конъюнктуру, и был обусловлен повышенным спросом импортеров на фоне ожидаемого сокращения экспорта подсолнечного масла от ключевых поставщиков в целом в сезоне 2020/21 годов.

Согласно данным Oil World, всего по итогам сентября-февраля 2020/21 МГ Китай импортировал около 1,1 млн тонн подсолнечного масла, что на 49% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Основной объем поставок данной продукции приходится на Украину и Россию.