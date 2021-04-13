Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 4,8 миллиарда
В течение недели с 12 по 16 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов ликвидирующихся банков на общую сумму 4,85 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Сообщается, что активы на 3,8 млрд грн представляют собой недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков, на 891 млн грн – дебиторскую задолженность перед банками. Кроме того, права требования по выданным банками кредитами будут торговаться за 105,3 млн грн, а ценные бумаги – за 6,88 млн грн.
В частности, на продажу выставлены активы:
- "Родовид Банка" – на 3,74 млрд грн;
- АКБ "Аркада" – на 745,8 млн грн;
- "ВТБ банка" – на 213,4 млн грн;
- КБ "Премиум" – на 105,3 млн грн;
- "Мисто банка" – на 31,1 млн грн;
- "Банка Велес" – на 7,6 млн грн;
- "Фидобанка" – 880 тыс. грн.
Джерело: Фонд гарантирования
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