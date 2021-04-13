Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 4,8 миллиарда

В течение недели с 12 по 16 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов ликвидирующихся банков на общую сумму 4,85 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Сообщается, что активы на 3,8 млрд грн представляют собой недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков, на 891 млн грн – дебиторскую задолженность перед банками. Кроме того, права требования по выданным банками кредитами будут торговаться за 105,3 млн грн, а ценные бумаги – за 6,88 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы: