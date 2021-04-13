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Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 4,8 миллиарда

Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 4,8 миллиарда

В течение недели с 12 по 16 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов ликвидирующихся банков на общую сумму 4,85 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Сообщается, что активы на 3,8 млрд грн представляют собой недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков, на 891 млн грн – дебиторскую задолженность перед банками. Кроме того, права требования по выданным банками кредитами будут торговаться за 105,3 млн грн, а ценные бумаги – за 6,88 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

  • "Родовид Банка" – на 3,74 млрд грн;
  • АКБ "Аркада" – на 745,8 млн грн;
  • "ВТБ банка" – на 213,4 млн грн;
  • КБ "Премиум" – на 105,3 млн грн;
  • "Мисто банка" – на 31,1 млн грн;
  • "Банка Велес" – на 7,6 млн грн;
  • "Фидобанка" – 880 тыс. грн.

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Джерело:  Фонд гарантирования
банки (7008) Фонд гарантування вкладів (1453)


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