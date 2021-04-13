Глава "Энергоатома" назвал новый срок начала работы хранилища отработанного топлива

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" года планирует начать загрузку отработанного ядерного топлива в централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в июне текущего года.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин, передает отраслевое издание ExPro.

"В ближайшее время будет введен в эксплуатацию ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне. Это позволит в июне этого года, принимать на нем отработанное топливо с трех атомных электростанций (Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская, – ред.). И когда мы это сделаем, это поможет нам сохранить деньги около $200 млн в год", – сообщил глава "Энергоатома".

По словам Котина, сейчас необходимый для подвоза отработанного топлива железнодорожный участок Вильча - Янов готовится, а специалисты "Укрзализныци" еще не начали укладку ового железнодорожного пути для подвоза топлива в хранилище.

Как сообщалось, ранее Котин заявлял, что первая партия отработанного ядерного топлива, согласно графику, должна поступить в ЦХОЯТ в апреле 2021 года. Позднее он говорил о втором квартале 2021 года, после окончания строительства 43-километровой железнодорожной колеи до ЦХОЯТ.

Напомним, "Энергоатом" в декабре 2020 года завершил строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Однако для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно проложить участок железнодорожного пути Вильча - Янов в Зоне отчуждения ЧАЭС протяженностью 43 км.