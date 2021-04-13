БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
825 0

"Красный" уровень карантина введен в Полтавской области

С 15 апреля Полтавская область будет определена в зону "красного" уровня эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам заседания комиссия решила установить с 00:00 15 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области", – написал он в Telegram.

Соответственно, на территории Полтавщины будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красной" карантинной зоны.

На утро 13 апреля "красный" уровень эпидемической опасности введен в 12 регионах: в Киеве, а также Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской обалстях. 

Автор: 

Джерело:  Telegram
карантин (2077) коронавірус (3210) Полтавська область (127)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 