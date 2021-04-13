Нацбанк исключил из госреестров страховую компанию и брокера

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений страховую компанию "АКС Кэпитал" на основании поданного ею заявления.

Соответствующее решение было принято 9 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Все лицензии компании были аннулированы 20 ноября 2020 года. У компании нет страховых премий за 2020 год, о чем свидетельствует ее отчетность. Компания также отмечает, что у нее нет обязательств по договорам страхования или перестрахования, а также невыполненных (или просроченных) обязательств перед страховщиками.

Также Нацбанк исключил из госреестра страховых и перестраховых брокеров прдставительство "Лондон Марин Иншуренс Сервисез Лиимтед" на основании поданного им заявления.