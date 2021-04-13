Минэкономики утвердило требования к производству минеральных вод

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило гигиенические требования к производству минеральных вод и вод из источников.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующий приказ определяет требования к производству и обороту природной минеральной и ключевой воды, оборудованию и обработке воды.

Кроме этого, приказ регулирует вопрос маркировки воды, а также применение к ним утверждений, например: "Стимулирует пищеварение", "Подходит для приготовления пищи для младенцев" и другие.

Однако документ не распространяется на воды, которые используются для лечебных целей, а также вод, потребляемых людьми в месте их добычи или в месте их естественного выхода на поверхность.

"Приказ позволит ввести европейские требования к минеральным водам, устранить барьеры для инвестиций в производства таких вод в Украине и создать условия для добросовестной конкуренции на рынке", - отметил заместитель министра Сергей Глущенко.

Документ основывается и соответствует требованиям Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2009/54/EC от 18 июня 2009 об использовании и размещении на рынке природных минеральных вод.

Приказ вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.