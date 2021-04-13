Греция планирует открыть границы для туристов из Украины с 14 мая

Греческая Республика с 14 мая планирует принимать украинских туристов, разрешив въезд для граждан ряда стран вне Шенгенской зоны при соблюдении определенных условий.

Об этом министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью Укринформу.

"Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину (ведь мы имеем смешанные браки, людей с родственными связями), смогут это сделать", –сказал Теохарис.

Он добавил, что 14 мая "является датой, когда мы можем спрогнозировать с точностью, что дела идут по плану".

По словам министра, для въезда в Грецию украинцы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями.

"Мы ждем от украинской власти образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах и мы стремимся принимать и другие вакцины (не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), – ред.)", – отметил Теохарис.

Он также сообщил, что сейчас Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген "с целью снижения затрат на путешествие", это изменение могут ввести уже с 14 мая.

При этом по прибытии украинцев и туристов из других стран будут выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах.

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Министр добавил, что в этом году без ПЦР-теста в Грецию смогут въезжать только дети до пяти лет.

"Дискуссия в отношении детей изменилась, если сравнить с прошлым годом, ведь кажется, что дети очень распространяют болезнь, поэтому минимальный возраст для детей составляет пять лет. Ребенок старше пяти лет должен предъявить отрицательный тест", – пояснил Теохарис.

В то же время чиновник отметил, что окончательное решение об открытии границ Греция будет принимать в сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения страны, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к властям Греции с просьбой поспособствовать возможности для граждан Украины посетить эту страну с туристической целью в этом сезоне.