Банки выдали с начала месяца "теплых кредитов" на 84 миллиона
С момента старта государственной программы по энергоэффективности банки выдали соответствующие кредиты на сумму 83,8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Отмечается, что за первую неделю работы программы семьи получили 33 млн грн, за вторую – 50 млн грн.
Из общей суммы на энергоэффективные меры в частных домах банки выдали 82 млн грн, еще 1,8 млн грн пошли на твердотопливные котлы.
В агентстве напомнили, что "теплые кредиты" для индивидуальных домохозяйств предоставляют "Ощадбанк" и "Укргазбанк". Часть кредитов компенсирует государство: 35% - на энергоэффективные меры в частных домах, 20% - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов).
Джерело: Госэнергоэффективности
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