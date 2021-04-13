Банки выдали с начала месяца "теплых кредитов" на 84 миллиона

С момента старта государственной программы по энергоэффективности банки выдали соответствующие кредиты на сумму 83,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Отмечается, что за первую неделю работы программы семьи получили 33 млн грн, за вторую – 50 млн грн.

Из общей суммы на энергоэффективные меры в частных домах банки выдали 82 млн грн, еще 1,8 млн грн пошли на твердотопливные котлы.

В агентстве напомнили, что "теплые кредиты" для индивидуальных домохозяйств предоставляют "Ощадбанк" и "Укргазбанк". Часть кредитов компенсирует государство: 35% - на энергоэффективные меры в частных домах, 20% - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов).