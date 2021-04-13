Трейдеры приостановили экспорт пшеницы из России, – СМИ

Ряд крупных экспортеров российской пшеницы приостановил закупки из-за введенных властями РФ высоких экспортных пошлин.

По данным источников Коммерсанта, закупку пшеницы в РФ приостановили такие крупные трейдеры ка Louis Dreyfus, KZP, Bunge, Sierentz Global Merchants, а также Cargill и Gemcorp.

По словам одного из собеседников издания, некоторые компании не хотят принимать риски, связанные с пошлинами на экспорт зерна. По словам одного из экспортеров, при действующей пошлине в $59 за тонну "закупать пшеницу не готов никто". Однако со 2 июня заработает новый механизм расчета пошлины и ее фактический размер снизится до $21 за тонну.

Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин пояснил , что большинство экспортеров "вообще не торопятся с закупками". По его словам, производители и перекупщики ждут, что пошлину отменят, и не готовы учитывать ее в цене.

Источник издания среди экспортеров российского зерна также ждет, что с новым порядком расчета пошлины со 2 июня присутствующие на российском рынке компании возобновят закупки.

По таможенным данным, с начала сезона по 8 апреля Россия экспортировала 39,1 млн тонн, включая 32,4 млн тонн пшеницы, что на 22% и 17% больше, чем годом ранее, соответственно.

Как сообщалось, в январе российские власти одобрили повышение с 1 марта этого года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро за тонну. Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Российское зерно также конкурирует с украинским.

Ранее замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отмечал, что ситуация на мировом продовольственном рынке, в частности, ограничительные действия России и Аргентины, привели к росту спроса на украинскую продукцию,