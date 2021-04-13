Банк мужа Маркаровой сменил главу

Наблюдательный совет "Аккордбанка" 12 апреля избрал новым главой правления банка Алексея Руднева.

Согласно отчетности банка, до согласования этого назначения Национальным банком Руднев будет работать в статусе и.о. главы правления ПАО "КБ "Аккордбанк", передает Finbalance.

Александр Голеня, который до этого почти две недели был и.о. главы правления "Аккордбанк", с 13 апреля вернулся на должность заместителя директора кредитного департамента, члена правления банка.

Алексею Рудневу принадлежит 8,7% акций "Аккордбанк". С 1 октября 2020 года до 1 апреля 2021 года он уже был и.о. главы правления банка.

Крупнейшим акционером "Аккордбанка" является Данило Волынец (73,13 акций) – супруг экс-министра финансов, посла Украины в США Оксаны Маркаровой.