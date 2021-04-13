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Банк мужа Маркаровой сменил главу

Банк мужа Маркаровой сменил главу

Наблюдательный совет "Аккордбанка" 12 апреля избрал новым главой правления банка Алексея Руднева.

Согласно отчетности банка, до согласования этого назначения Национальным банком Руднев будет работать в статусе и.о. главы правления ПАО "КБ "Аккордбанк", передает Finbalance.

Александр Голеня, который до этого почти две недели был и.о. главы правления "Аккордбанк", с 13 апреля вернулся на должность заместителя директора кредитного департамента, члена правления банка.

Алексею Рудневу принадлежит 8,7% акций "Аккордбанк". С 1 октября 2020 года до 1 апреля 2021 года он уже был и.о. главы правления банка.

Крупнейшим акционером "Аккордбанка" является Данило Волынец (73,13 акций) – супруг экс-министра финансов, посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

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Джерело:  Finbalance
банки (7009) призначення (1148) Маркарова Оксана (201)


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