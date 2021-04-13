Минрегион запустил автоматические оповещения в электронной системе строительства

Новая функция уведомлений в электронной системе строительства защитит от незаконного использования документов аттестованных лиц.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

В Единой государственной электронной системе строительства появилась опция автоматического оповещения по e-mail, если данные сертификатов аттестованных лиц использованы при представлении в органы ГАСК (инспекции государственного архитектурно-строиткльного контроля).

"Это существенно осложнит популярную схему легализации незаконных застроек, когда при подаче документов в органы ГАСК недобросовестные застройщики использовали данные специалистов, которые не имели никакого отношения к объекту строительства. Такие случаи не только наносили ущерб деловой репутации специалистов, но и могли закончиться для них значительными штрафами, если во время проверок на этих объектах находили нарушения", – отмечают в Минрегионе.

Отныне аттестованные лица будут получать оповещения на e-mail каждый раз, как их данные будут подавать в органы ГАСК. В течение пяти дней специалисты смогут опровергнуть, что они имеют отношение к этой застройке. Это автоматически будет останавливать регистрацию документов.

Чтобы настроить эти оповещения, специалистам достаточно зайти в Единую государственную электронную систему строительства под своей электронной цифровой подписью и оставить свой контактный e-mail.

В министерстве уточнили, что эта опция доступна для всех пользователей, имеющих рабочее место аттестованного лица в личном кабинете пользователя. В случае отсутствия доступа к указанному функционалу необходимо пройти верификацию в саморегулируемой организации.

Кроме этого, при первом посещении Единой государственной электронной системы строительства специалисты могут просмотреть информацию обо всех объектах строительства от 6 мюля 2020 года, где фигурируют их документы, а также будут иметь возможность обжаловать регистрацию документов в ГАСК, если их данные использовали незаконно.