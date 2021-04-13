Нацкомиссия аннулировала лицензию компании по управлению активами Григоришина

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) аннулировала лицензию на осуществление деятельности по управлению активами институциональных инвесторов ООО "КУА "Глобал Эссет Менеджмент".

Владельцем этой компании указана аффилированная с бизнесменом Константином Григоришиным кипрская Energy Standard Fund Management Limited, передает Интерфакс-Украина.

В то же время НКЦБФР предоставила лицензию на осуществление деятельности по управлению активами институциональных инвесторов ООО "Компания по управлению активами "Брайтфьюче Эссет Менеджмент", владельцами которой на паритетных началах выступают дети экс-главы правления банка "Аваль" Федора Шпига Андрей и Александр, получила лицензию

Другим решением Комиссия выдала такую лицензию ООО "КУА "Клевер Эссет Менеджмент", основным владельцем которой с долей 88% выступает управляющий партнер юридической фирмы "Процик и партнеры", а миноритариями – владелец 25% в ИК "Бизнес-инвест" Вячеслав Деришев с 8% и его партнер по "Гарант Инвестментс Лтд" Сергей Сердюк с 4%.

КУА "Брайтфьюче Эссет Менеджмент", согласно госреестру, была зарегистрирована в начале декабря прошлого года с уставным капиталом 20 млн грн по адресу крупнейшего на левом берегу столицы ТРЦ River Mall, в которой также инвестировали Шпиги.

КУА "Клевер Эссет Менеджмент" была зарегистрирована в середине декабря прошлого года с уставным капиталом 7,2 млн грн по адресу Menorah Hotel.

По даннымНКЦБФР, в Украине в реестр КУА на 12 апреля было внесено 302 компании.