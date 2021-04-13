Большинство блоков украинских АЭС могут работать еще 60 лет, – глава "Энергоатома"

Большинство энергоблоков атомных станций Украины имеют ресурс для того, чтобы работать еще минимум 60 лет.

Об этом во время пресс-конференции заявил и.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Укринформ.

"По меньшей мере 60 лет большинство наших энергоблоков, мы ожидаем, будет работать", – сообщил Котин.

По его словам, планировать работу энергоблоков на больший срок бессмысленно, поскольку к тому времени, возможно, дешевле построить новые блоки АЭС.

"Что касается 80 лет. Возможно, к тому периоду будет принято решение, что дешевле построить новый энергоблок, как замещение, чем вкладывать средства в продление ресурса старых мощностей", – отметил он.

Сегодня в сверхпроектный срок эксплуатации, более 30 лет, уже работают 12 из 15 энергоблоков "Энергоатома". Каждые 10 лет на каждый энергоблок "Энергоатом" составляет "Отчет по периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока".

В Украине работает четыре АЭС, в состав которых входит 15 энергоблоков.