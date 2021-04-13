Фонд госимущества выставил на продажу дом отдыха "Укрспирта" возле Трускавца

30 апреля 2021 года состоится онлайн-аукцион по приватизации недвижимости - дома отдыха в селе Модричи Львовской области, который находится на балансе государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".

Об этом говорится в фообщении Фонда госимущества.

Объект расположен на улице Курортной, 3, в селе Модричи Дрогобычского района Львовской области и представляет собой одноэтажное здание общей площадью 221,3 кв. м с мансардным этажом. Актив занимает земельный участок площадью 0,06 га, находится в пользовании на основании государственного акта на право пользования землей серия Б №039246 1993 года.

Курортное село Модричи находится в 8 км к северу от Трускавца, поблизости есть источники с минеральными водами, среди которых "Нафтуся" и "Моршинская". В селе функционируют санатории, базы отдыха и реабилитационные центры.

Согласно приватизационным условиям, инвестор может использовать объект по своему усмотрению.

Стартовая цена на дом отдыха ГП "Укрспирт" - 71 493 грн, а прием заявок на участие в аукционе продлится до 29 апреля.