Для повышения цен на цемент производителями нет основний, – АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не нашел объективных причин для подорожания цемента и рекомендует украинским производителям воздержаться от повышения цен в ожидании результатов антидемпингового расследования Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

Соответствующие обязательные к рассмотрению рекомендации АМКУ предоставил производителям цемента АО "Подольский цемент", ЗАО "Кривой Рог Цемент", ЧАО "Ивано-Франковск", ЧАО "Дикергофф Цемент Украина", ЧАО "Николаевцемент" и ООО "Цемент", сообщает пресс-служба регулятора

Комитет, в ходе исследования установил, что в Украине есть четыре основных производителя цемента, которые концентрируют рыночную власть: совокупная доля группы CRH, ЧАО "Кривой Рог Цемент", ЧАО "Ивано-Франковск", ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" превышает 90%.

При этом импортеры являются единственными ценовыми конкурентами этих производителей, но их доля на рынке цемента является незначительной (не превышала 8% по итогам 2019 года).

Комитет установил, что после вступления в силу решением Межведомственной комиссии по международной торговле, которым введена антидемпинговая пошлина на импорт в Украину, в частности, портландцемента происхождением из Российской Федерации, Беларуси и Молдовы (который составлял до 90% от всего импорта), импорт портландцемента из этих стран в 2019 году существенно уменьшился, а в 2020 году – почти полностью прекратился.

В ответ на применение окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину цемента из России, Беларуси и Молдовы, а также введения в 2019 году эмбарго на цемент из России, украинские производители повысили цены на свою продукцию.

"Хотя предложение вторичного импорта из Российской Федерации, Беларуси и Молдовы в 2020 году было замещено цементом из Турции, Минэкономики по жалобе украинских производителей в настоящее время осуществляет антидемпинговое расследование и по этому товару. Сейчас в Комитете имеется информация, что участники рынка цемента начали получать уведомления о повышении производителями отпускной цены на цемент украинского производства. Учитывая динамику изменений в этот период факторов, влияющих на себестоимость цемента, Комитет не нашел объективных причин для значительного подорожания цемента", – подчеркивают в Антимонопольном комитете.

Соответственно, АМКУ рекомендовал участникам рынка при проведении Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства антидемпингового расследования относительно импорта в Украину цемента из Турции и после его прекращения воздержаться от совершения действий, которые могут привезти к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции.