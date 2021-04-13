"Днепропетровскгаз" за год присоединил к газовым сетям 85 объектов

Компания АО "Днепропетровскгаз" в течение 2020 года присоединила к системе газоснабжения 85 новых объектов, в том числе – 68 бытовых и 17 коммунально-бытовых объектов.

В частности, было выполнено 23 стандартных присоединения и 62 нестандартных, сообщает пресс-служба компании.

В 2021 году предприятие планирует присоединить к газораспределительным сетям около 100 новых потребителей. При этом компания предлагает клиентам воспользоваться сервисом комплексного присоединения "под ключ". Услуга предусматривает синхронное выполнение внешнего и внутреннего подключения, экспертное сопровождение, индивидуальный подбор и установку газового оборудования, гарантийное и техническое обслуживание.

"В прошлом году клиентами нашей компании стали 85 новых потребителей, которые присоединились к газовым сетям региона. И это неудивительно, ведь АО "Днепропетровскгаз" – надежный партнер по газификации объектов любой сложности. Наши специалисты являются экспертами на рынке в осуществлении стандартного и нестандартного подключения. Мы работаем исключительно с сертифицированными материалами, применяя современное оборудование во время монтажно-строительных работ", – рассказал директор по капитальному строительству АО "Днепропетровскгаз" Максим Бойко.

В компании напомнили, что для присоединения к газовым сетям заказчик должен обратиться в "104.ua Клиентское пространство". Клиент подает заявление, заполняет опросный лист и заключает договор. Далее за выполнением работ следит персональный менеджер, который обо всем информирует клиента непосредственно до ввода объекта газоснабжения в эксплуатацию с последующим пуском газа.

Подключение к системе газоснабжения регламентируется правилами Кодекса ГРМ. Если документы в порядке, в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления, заказчик получает от газораспределительной компании проекты договоров, технических условий и соответствующие счета. Работы по стандартному присоединению объекта или земельного участка выполняются в течение 90 дней с момента предоставления необходимых документов и оплаты услуг.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.