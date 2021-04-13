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Рада исправила ошибку, лишившую украинцев больничных

Рада исправила ошибку, лишившую украинцев больничных

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5187 в первом чтении и в целом проголосовали 304 народных депутата.

Целью принятия документа в пояснительной записке указана необходимость устранения допущенной в декабре 2020 года ошибки при внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

В частности, в текст закона внесли норму, согласно которой пособие по временной нетрудоспособности будет предоставляться застрахованному лицу только в случае временной нетрудоспособности на период реабилитации вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве.

Таким образом, с 30 июня 2021 года около 2,5 миллиона получателей пособия по временной нетрудоспособности были лишены такого права.

Для решения этой проблемы законом устанавливается, что пособие предоставляется застрахованному лицу как в случае временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, так и на период реабилитации.

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ВР (2893) парламент (1960) соцстандарти (14) лікарняний (72)


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