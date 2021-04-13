БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 457 15

Рада увеличит госдолг на 20 миллиардов ради льготных программ обеспечения жильем

Рада увеличит госдолг на 20 миллиардов ради льготных программ обеспечения жильем

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5308 в первом чтении проголосовали 263 народных депутатов.

Законом увеличен на 20 млрд грн предельный объем государственного долга за счет увеличения объема выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на эту сумму. Эти облигации в дальнейшем должны быть обменяны на акции дополнительной эмиссии ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Кроме того, изменениями в Гражданский кодекс и законом "Об акционерных обществах" предлагается урегулировать некоторые вопросы присоединения Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Целью проекта в пояснительной записке к нему указано, в частности, создание условий для "обеспечения функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Согласно пояснительной записке, реализация закона позволит в краткосрочном периоде предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи их в финансовый лизинг.

При этом по расчетам Министерства внутренних дел Украины, для продолжения непрерывности реализации государственной программы обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга необходимо привлечь в 2021 и 2022 годах денежных средств на общую сумму 10 млрд грн.

Кроме того, при расчетах потребности в дополнительной капитализации АО "Укрфинжитло" также необходимо учесть финансовые показатели деятельности Государственного ипотечного учреждения, убыток которого по итогам работы в 2020 году составил 4,65 млрд грн.

"Осуществление выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции АО "Укрфинжитло" в объеме 20 млрд грн позволит достичь присоединения ГИУ, эффективности создания единого института, продолжение реализации уже существующих государственных программ с учетом приобретенного опыта и распространение их на более широкий круг , а также внедрение новых финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины доступным жильем", – говорится в документе.

Как сообщалось, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2019 году приобрело и передало в финансовый лизинг 1 111 квартир общей стоимостью 1,12 млрд грн для обеспечения жильем полицейских. В 2020 году МВД планировало обеспечить жильем еще 2500-3000 семей правоохранителей.

Автор: 

ВР (2893) держборг (1097) житло (596) закон (1488) іпотека (362) парламент (1960)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Тупая власть недоумков, которая живет тупо в долг за счет займов у будущего своего народа. Долги и так растут, как на дрожжах. Куда еще?

Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
показати весь коментар
13.04.2021 20:43 Відповісти
+4
Це житло для МВС. Ті з торба и по світу не пхаються. Читайте уважно. Це такий хабар для орлів Авакова, щоб ганяли протестувальників
показати весь коментар
14.04.2021 09:37 Відповісти
+3
то есть долги повесят на всех, а кредиты избранным...?
показати весь коментар
13.04.2021 21:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо, и деньги людям будут давать? или только своим..
прошлые кредиты раздали слугам урода:
«Слуги народа» за год купили 74 авто и 20 квартир
07 апреля 2021
Пока украинцы теряли работы и затягивали пояса, практически сотня из них, а точнее 97 "слуг" в прошлом году покупали дорогие машины, землю и роскошные квартиры.

В течение года представителями этой партии куплено 67 участков,
двадцать квартир и пять жилых домов.
ИНТЕРЕСНО, ЧТО ЖЕНА ОДНОГО ИЗ ДЕПУТАТОВ - ДМИТРИЯ ГУРИНА - ПРИОБРЕЛА ДАЧУ И ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
https://realist.online/news/sluhi-naroda-za-hod-kupili-74-avto-i-20-kvartir-obnarodovany-summy
показати весь коментар
13.04.2021 20:42 Відповісти
Тут вказано, що це житло для МВС.
показати весь коментар
14.04.2021 09:34 Відповісти
Тупая власть недоумков, которая живет тупо в долг за счет займов у будущего своего народа. Долги и так растут, как на дрожжах. Куда еще?

Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
показати весь коментар
13.04.2021 20:43 Відповісти
то есть долги повесят на всех, а кредиты избранным...?
показати весь коментар
13.04.2021 21:02 Відповісти
20 млрд це 20 тис квартир? Реально стільки побудують я роздадуть нужденним?
Щось не віриться
показати весь коментар
13.04.2021 23:05 Відповісти
Да все просто - строки падают, никто не вкладывается вот сейчас напечатают бумажек и сами их выкупят под акции «говнострой» и тем самым обеспечат влив свежего бабла в данную отрасль....
показати весь коментар
13.04.2021 23:16 Відповісти
Нужденні - це МВС. Так тут пише.
показати весь коментар
14.04.2021 09:35 Відповісти
погуляем на последние, зеле пиар нужен
показати весь коментар
13.04.2021 23:46 Відповісти
очередное воровство очередных 20 млрл грн..... в то время как наши солдаты воюют металлоломом которому 50 лет
показати весь коментар
14.04.2021 01:03 Відповісти
Госпади........ неможетбыть......... вспомнили наконец что страна это не просто территория а на
селённая территория!!! а первая потребность населения для того что бы оно не пхалось с тор
бами по миру - жильё, тепло, еда...........
показати весь коментар
14.04.2021 07:12 Відповісти
Це житло для МВС. Ті з торба и по світу не пхаються. Читайте уважно. Це такий хабар для орлів Авакова, щоб ганяли протестувальників
показати весь коментар
14.04.2021 09:37 Відповісти
Ну так. Роздадуть з можливістю виселити в будь-який момент. Типу - не будеш захищати владу за будь-яку ціну - викинемо тебе і твою сім'ю на вулицю.
показати весь коментар
14.04.2021 12:15 Відповісти
Все лучшее - полиции Авакяна.
показати весь коментар
14.04.2021 13:30 Відповісти
та хоч на трильйон збільшуйте і друкуйте,друкуйте,друкуйте гривню....все одно МВФ уряду Зеленського грошей не дає тому на нього можна і не зважати))
показати весь коментар
14.04.2021 14:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 