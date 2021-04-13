Рада увеличит госдолг на 20 миллиардов ради льготных программ обеспечения жильем

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5308 в первом чтении проголосовали 263 народных депутатов.

Законом увеличен на 20 млрд грн предельный объем государственного долга за счет увеличения объема выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на эту сумму. Эти облигации в дальнейшем должны быть обменяны на акции дополнительной эмиссии ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Кроме того, изменениями в Гражданский кодекс и законом "Об акционерных обществах" предлагается урегулировать некоторые вопросы присоединения Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Целью проекта в пояснительной записке к нему указано, в частности, создание условий для "обеспечения функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Согласно пояснительной записке, реализация закона позволит в краткосрочном периоде предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи их в финансовый лизинг.

При этом по расчетам Министерства внутренних дел Украины, для продолжения непрерывности реализации государственной программы обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга необходимо привлечь в 2021 и 2022 годах денежных средств на общую сумму 10 млрд грн.

Кроме того, при расчетах потребности в дополнительной капитализации АО "Укрфинжитло" также необходимо учесть финансовые показатели деятельности Государственного ипотечного учреждения, убыток которого по итогам работы в 2020 году составил 4,65 млрд грн.

"Осуществление выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции АО "Укрфинжитло" в объеме 20 млрд грн позволит достичь присоединения ГИУ, эффективности создания единого института, продолжение реализации уже существующих государственных программ с учетом приобретенного опыта и распространение их на более широкий круг , а также внедрение новых финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины доступным жильем", – говорится в документе.

Как сообщалось, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2019 году приобрело и передало в финансовый лизинг 1 111 квартир общей стоимостью 1,12 млрд грн для обеспечения жильем полицейских. В 2020 году МВД планировало обеспечить жильем еще 2500-3000 семей правоохранителей.