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СБУ провела обыски у руководства ВДНХ

СБУ провела обыски у руководства ВДНХ

В офисе и павильонах "Экспоцентра" в Киеве, а также дома у его руководства во вторник, 13 апреля, проходят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

"Следователи подозревают руководство ВДНХ в лице генерального директора Евгения Мушкина в якобы злоупотреблении собственным служебным положением и получением неправомерной выгоды за передачу в аренду государственного имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обыски проводят Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины.

"Мы считаем эти действия такими, которые вредят репутации комплекса и нарушают права его руководства", - подчеркивает пресс-служба ВДНХ.

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обшук (608) ВДНГ (10)


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