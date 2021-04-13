СБУ провела обыски у руководства ВДНХ

В офисе и павильонах "Экспоцентра" в Киеве, а также дома у его руководства во вторник, 13 апреля, проходят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

"Следователи подозревают руководство ВДНХ в лице генерального директора Евгения Мушкина в якобы злоупотреблении собственным служебным положением и получением неправомерной выгоды за передачу в аренду государственного имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обыски проводят Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины.

"Мы считаем эти действия такими, которые вредят репутации комплекса и нарушают права его руководства", - подчеркивает пресс-служба ВДНХ.