Рада разблокировала подписание закона о возобновлении "большой приватизации"

Верховная Рада отклонила постановление об отмене решения от 30 марта о принятии в целом законопроекта №4543 о приватизации объектов большой приватизации.

Как передает БизнесЦензор, за соответствующее постановление №4543-П проголосовали всего 49 народных депутатов.

Согласно регламенту, после этого принятый 30 марта закон может быть направлен на подпись президенту.

Как сообщалось, принятым Верховной Радой 30 марта законопроектом №4543 из закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" исключается норма, согласно которой проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации было приостановлено на время действия карантинных ограничений.

При этом перед голосованием депутаты поддержали поправку, согласно которой на период действия карантина не будут проводиться приватизационные аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации.

Напомним, госбюджет на 2021 год предусматривает поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.