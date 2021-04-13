Рада приняла законы о защите должников по валютным кредитам

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4398 во втором чтении с поправками проголосовали 272 народных депутата.

Законом, среди прочего, вносятся изменения в закон о банкротстве, которыми суду предоставляется право по ходатайству должника определять минимальную сумму платежа в счет погашения задолженности по валютному ипотечному кредиту, обеспечением по которому выступает квартира или жилой дом, являющиеся единственным местом проживания семьи должника.

Эта норма касается квартиры, если ее площадь не превышает 60 квадратных метров или жилая площадь не превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи, либо дома, площадь которого не превышает 120 квадратных метров. При этом минимальный размер установленной судом платы не может быть меньше половины размере минимальной зарплаты.

Кроме того, предложено внести изменения в закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц", обязав Фонд гарантирования вкладов предлагать должнику ликвидируемого банка погасить задолженность в сумме не менее оценочной стоимости актива, который планируется выставить на открытые торги.

Кроме того Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц)". за принятие соответствующего законопроекта №4399 во втором чтении с поправками проголосовали 269 народных депутатов

Законом предложено усовершенствовать некоторые вопросы обложения налогами на прибыль предприятий и на доходы физических лиц операций, связанных с прощением долга (кредита) физическим лицам, от реализации имущества по договорам ипотеки, обеспечивающего кредит, предоставленный физическому лицу в иностранной валюте.

Кроме этого, предложено освободить от налогообложения доходы, полученные налогоплательщиком вследствие списания части долга.

Также предложено не считать дополнительным благом сумму скидки от обычной цены (стоимости) при продаже (отчуждении) в пользу налогоплательщика жилой недвижимости, приобретенной в собственность в результате обращения взыскания на такое имущество по договорам ипотеки в иностранной валюте.

Как сообщалось, Верховная Рада также приняла закон №4475, которым предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.

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