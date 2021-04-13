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Рада приняла законы о защите должников по валютным кредитам

Рада приняла законы о защите должников по валютным кредитам

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4398 во втором чтении с поправками проголосовали 272 народных депутата.

Законом, среди прочего, вносятся изменения в закон о банкротстве, которыми суду предоставляется право по ходатайству должника определять минимальную сумму платежа в счет погашения задолженности по валютному ипотечному кредиту, обеспечением по которому выступает квартира или жилой дом, являющиеся единственным местом проживания семьи должника.

Эта норма касается квартиры, если ее площадь не превышает 60 квадратных метров или жилая площадь не превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи, либо дома, площадь которого не превышает 120 квадратных метров. При этом минимальный размер установленной судом платы не может быть меньше половины размере минимальной зарплаты.

Кроме того, предложено внести изменения в закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц", обязав Фонд гарантирования вкладов предлагать должнику ликвидируемого банка погасить задолженность в сумме не менее оценочной стоимости актива, который планируется выставить на открытые торги.

Кроме того Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц)". за принятие соответствующего законопроекта №4399 во втором чтении с поправками проголосовали 269 народных депутатов

Законом предложено усовершенствовать некоторые вопросы обложения налогами на прибыль предприятий и на доходы физических лиц операций, связанных с прощением долга (кредита) физическим лицам, от реализации имущества по договорам ипотеки, обеспечивающего кредит, предоставленный физическому лицу в иностранной валюте.

Кроме этого, предложено освободить от налогообложения доходы, полученные налогоплательщиком вследствие списания части долга.

Также предложено не считать дополнительным благом сумму скидки от обычной цены (стоимости) при продаже (отчуждении) в пользу налогоплательщика жилой недвижимости, приобретенной в собственность в результате обращения взыскания на такое имущество по договорам ипотеки в иностранной валюте.

Как сообщалось, Верховная Рада также приняла закон №4475, которым предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.

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Автор: 

ВР (2893) закон (1488) кредит (3311) парламент (1960)


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На то что бы вернуть льготные 100квт для населения голосов не нашлось а вот на закон по сути разрешающий не возвращать валютный кредит и запрещающий изымать залоговое недвижимое имущество голосов нашлось в избытке. Потому что валютные кредиты берут как раз эти же депутаты что бы была отмазка в декларации. Теперь воруй сколько влезет и списывай всё яко бы на кредит. Вот Мендель недавно прикупила шикарную тачку но денег зарплатных которые нужно было показать в декларации было явно мало,вот тут то и приходит на выручку "кредит".
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13.04.2021 20:23 Відповісти
Эта норма касается квартиры, если ее площадь не превышает 60 квадратных метров или жилая площадь не превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи, либо дома, площадь которого не превышает 120 квадратных метров
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13.04.2021 22:41 Відповісти
У нас же большинство депутатов бездомные и все нахватались валютных кредитов, а вся недвижимость оформлена на родственников или на жену в разводе. Возьмите для примера Юлю - нищая как сокол. Вот и голосуют за свои интересы, суки.
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14.04.2021 11:39 Відповісти
Конвертация валютных кредитов в гривню на день реструктуризации ? Это зачетно. Это как раз против интересов пипла. Если курс не будет расти (гривня дешеветь), тогда банки будут иметь курсовую положительную разницу, а пипл - убыток. Валютные кредиты брались когда курс падал - гивня укреплялась - с тех дней много воды утекло и гривня уже хорошо просела. Получается, что банки никак не рискуют выдавая валюту - рискует заемщик - а должно быть наоборот, так банки перераспределяют риски в экономике. Так что, все делается чтобы отобрать благо у народа.
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14.04.2021 15:11 Відповісти
долги отдают, только трусы...
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14.04.2021 15:37 Відповісти
Закон прямо пишуть під себе: побудував квартиру за чужі гроші і можеш борг не повертати, і квартиру у тебе не заберуть. Чому у нас закони підтримують недобросовісних і хитросраких? Скоро наші слуги простять борги бідному-нещасному "наріду" за комуналку, а хто добросовісно платив знову буде в дурнях.
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14.04.2021 17:02 Відповісти

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