Украина присоединилась к соглашению о культурных маршрутах Совета Европы

Украина официально присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутах.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Культурные маршруты" - один из способов европейского культурного сотрудничества. Цель инициативы Совета Европы показать объединение культуры и наследия в единое целое и совместно продвигать и популяризировать европейскую культуру и наследие. Она направлена ​​на формирование общего культурного пространства путем популяризации европейской идентичности и принадлежности через осведомленность о культурном наследии. Это все происходит благодаря транснациональным маршрутам, которые тематически связаны", написал Ткаченко.

По его словам, важен также и политический аспект, так как он позволяет Украине стать лидером в формировании тех или иных культурных маршрутов.

"По экономическому эффекту - его получают и местные общины и туристические организации. Для последних карантин пока внесет свою ложку дегтя в повышение статистики въездного туризма, но перспектива - замечательная", - подчеркнул Ткаченко.