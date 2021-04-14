Украина присоединилась к соглашению о культурных маршрутах Совета Европы
Украина официально присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутах.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
"Культурные маршруты" - один из способов европейского культурного сотрудничества. Цель инициативы Совета Европы показать объединение культуры и наследия в единое целое и совместно продвигать и популяризировать европейскую культуру и наследие. Она направлена на формирование общего культурного пространства путем популяризации европейской идентичности и принадлежности через осведомленность о культурном наследии. Это все происходит благодаря транснациональным маршрутам, которые тематически связаны", написал Ткаченко.
По его словам, важен также и политический аспект, так как он позволяет Украине стать лидером в формировании тех или иных культурных маршрутов.
"По экономическому эффекту - его получают и местные общины и туристические организации. Для последних карантин пока внесет свою ложку дегтя в повышение статистики въездного туризма, но перспектива - замечательная", - подчеркнул Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль