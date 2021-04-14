"Нафтогаз" сократил выплаты в госбюджет с начала года на 15%

По оперативным данным, за январь-март 2021 года группа "Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет 20,6 млрд грн налогов и сборов, тогда как за аналогичный период прошлого года ее отчисления в бюджет составляли 24,1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

"Поступления от предприятий группы "Нафтогаз" составили около 8,2% общих доходов государственного бюджета Украины в первом квартале 2021 года", – отмечается в сообщении.

При этом в первом квартале 2020 года "Нафтогаз" обеспечил более 13,1% общих доходов госбюджета.

Как сообщалось, в 2020 году поступления в государственный и местные бюджеты от Группы "Нафтогаз" составили около 141,5 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем по итогам 2019 года.

В эту сумму в "Нафтогазе" включили выплаты в рамках погашения налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".