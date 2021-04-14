За сутки в Украине зафиксировали 14 553 новых случая COVID-19

По состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировали 14 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 612 детей и 426 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 5 063 человека, умерло 467 пациентов, выздоровело – 12 384. При этом совершили 134 342 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 887 338 человек, выздоровело – 1 442 618, летальных случаев зафиксировали 38 225, также провели 8 770 753 теста.

При этом, сообщил министр, с начала кампании вакцинации в Украине привили 403 553 человека, за прошедшие сутки – 15 152.

Днем ранее, 13 апреля, сообщали о 11 680 новых случаях заболевания COVID-19, 12 апреля – о 7 856 случаях.