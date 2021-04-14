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"Укрзализныця" возобновит сообщение между Львовом и Ужгородом после годового перерыва

С 16 апреля "Львовская железная дорога" возобновляет движение регионального поезда №829/830 сообщением Львов-Ужгород.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Отмененный более года назад поезд возобновлен с целью соединить одни их наиболее привлекательных городов Закарпатья и Карпат для безопасного весеннего отдыха в горах без скопления людей.

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 каждый день, кроме среды, прибывая во Львов в 10:59. Обратный рейс со Львова будет отправлять каждый день, кроме вторника, в 16:37, прибывая в столицу Закарпатья в 22:22.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славско, Лавочное, о.п. Опорец, Воловец, Свалява, о.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.

Стоимость билета составляет до 75 грн.

Автор: 

Джерело:  "Укрзализныця"
Львів (849) Ужгород (95) Укрзалізниця (4805)


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