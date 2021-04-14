"Винницагаз" провел реконструкцию газовых сетей для 100 клиентов

С начала года АО "Винницагаз" предоставил услуги по реконструкции газовых сетей почти 100 клиентам.

До конца года компания планирует выполнить до 1000 заказов и предлагает потребителям воспользоваться комплексной услугой, обратившись в "104.ua Клиентское пространство", сообщает пресс-служба "Винницагаза".

Отмечается, что реконструкция проводится, если потребителю необходимо изменить местоположение газовых сетей, газового счетчика, котла или колонки, заменить старое газовое оборудование на новое, установить дополнительные газовые приборы или демонтировать существующие.

Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, разработку проекта, прекращение газоснабжения на период проведения работ, демонтаж существующих и монтаж новых элементов сети. Далее нужно проверить реконструированную сеть на прочность, герметичность, принять в эксплуатацию и осуществить пуск газа.

"Клиенты АО "Винницагаз" имеют возможность получить услугу в комплексе. Для этого потребителю нужно обратиться в центр обслуживания - 104.ua Клиентское пространство", – говорится в сообщении.

В 2020 году услугу реконструкции доверили АО "Винницагаз" 730 потребителей голубого топлива. Выполнение комплексной услуги реконструкции позволяет потребителю сэкономить время и средства.

"Персональные менеджеры в "104.ua Клиентское пространство" сопровождают клиентов от подачи заявления до пуска газа на объект. Контролируют все этапы выполнения работ, консультируют и помогают оформить все необходимые документы, информируют клиента о состоянии выполнения работ. Помогают подобрать газовое оборудование в соответствии с проектом газоснабжения и потребностями потребителя. Тут же сразу можно заказать необходимое газовое оборудование, услуги по его установке и сервисному обслуживанию", - объясняет директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

Клиенту нужно один раз обратиться в "104.ua Клиентское пространство" с заявлением о реконстукции, предоставить пакет документов и ждать выполнения работ. Стоимость реконструкции в каждом случае разная, зависит от объема и характера работ, которые нужно выполнить потребителю.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.