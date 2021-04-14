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Транзит сжиженного газа через Украину упал на 10%

Транзит сжиженного газа через Украину упал на 10%

Объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-марте сократился на 10% (на 17,8 тыс. тонн) – до 157,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr. 

Практически весь транзитированный объем (156,2 тыс. тонн) приходится на российский ресурс. Поставки осуществлялись из России в Польшу (85,2 тыс. тонн), в Румынию (34,4 тыс. тонн), Венгрию (22,5 тыс. тонн), в Молдову (8 тыс. тонн) и в Сербию (5,7 тыс. тонн).

Транзит белорусского СУГ через Украину в январе-марте составил 1,33 тыс. тонн. Весь этот объем был отправлен в направлении Венгрии.

Транзит через порты "Измаил" и "Рени" за отчетный период составил 35,6 тыс. тонн, что практически соответствует показателю января-марта прошлого года.

Напомним, по итогам 2020 года транзит сжиженного газа через территорию Украины составил 519 тыс. тонн, что на 25% меньше, чем годом ранее.

Автор: 

транзит (635) скраплений газ (1147)


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