Одна компания пополнила небанковских финансовый рынок, – Нацбанк

Национальный банк Украины внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Финанс.юа".

Соответствующее решение было принято 9 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Также Нацбанк выдал компании три лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. В частности, на предоставление услуг по факторингу, финансовому лизингу, а также на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита.

Кроме того, Национальный банк выдал по три лицензии еще двум компаниям – ООО "Финкэпитал груп" и ООО "ФК "Смарт пэй". Речь идет о лицензиях на предоставление услуг по факторингу, финансовому лизингу и на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита.