Одна компания пополнила небанковских финансовый рынок, – Нацбанк
Национальный банк Украины внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Финанс.юа".
Соответствующее решение было принято 9 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.
Также Нацбанк выдал компании три лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. В частности, на предоставление услуг по факторингу, финансовому лизингу, а также на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита.
Кроме того, Национальный банк выдал по три лицензии еще двум компаниям – ООО "Финкэпитал груп" и ООО "ФК "Смарт пэй". Речь идет о лицензиях на предоставление услуг по факторингу, финансовому лизингу и на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита.
Джерело: Нацбанк
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