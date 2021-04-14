Минцифры расширит в 4 раза перечень услуг в Центрах предоставления админуслуг

Заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рябчинская презентовала видение ведомства относительно приоритетов и государственной политики в сфере админуслуг на 2021-2022 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"В этом году мы разработали изменения в 523 распоряжение, которые дадут возможность увеличить перечень услуг в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Сейчас там можно получить 105 админуслуг, а мы планируем расширить перечень до 400-800", – сказала она.

Отмечается, что в результате этого жители небольших городов и сел смогут получить в своем ЦНАУ более 370 услуг, жители райцентров – 591, областных центров – 668, а мегаполисов – более 700.

Также Рябчинская добавила, что Минцифры в частности работает над запуском ЦНАУ новой формации – Центров Дія. "Это one-stop shop с комплексом всех услуг для граждан. В них можно будет за один визит решит сразу несколько запросов", – говорится в сообщении.

Кроме этого, планируется запустить Платформу Центров Дія. Она будет содержать информацию о работе центров и доступных услугах.

"Граждане на сайтах сможут записаться на встречу через электронную очередь, посмотреть карту Центров Дія, просмотреть дашборды эффективности центров и ознакомиться с условиями трудоустройства в ЦНАУ. Работникам будут полезны модуль дистанционного обучения, библиотека материалов и шаблоны документов", – пояснили в Минцифры.