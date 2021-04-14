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Fitch изменил прогноз по рейтингу "Метинвеста" на "стабильный"

Fitch изменил прогноз по рейтингу

Вертикально интегрированная металлургическая группа "Метинвест" объявила о том, что кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу Группы по обязательствам в национальной и иностранной валютах с "негативного" на "стабильный".

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста"

При этом, кредитный рейтинг "Метинвеста" и его облигаций остался на уровне BB-, что на два уровня выше странового потолка для Украины.

Рейтинговое агентство высоко оценило способность "Метинвеста" генерировать денежный поток, что связано с благоприятной ситуацией на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики.

Также агентство отметило финансовую гибкость группы, которая способствует повышению её прибыльности, в том числе благодаря получению контроля над Покровской угольной группой и реализации программы капитальных инвестиций.

Кроме того, Fitch Ratings отметил ожидаемое постепенное снижение общего долга "Метинвеста".

Джерело:  пресс-служба Метинвест
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у бандіта гудка ахмєтовіча тєпєрь всьо стабільно. ура таваріщі.
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14.04.2021 11:14 Відповісти
зеленский хорошо служит олигархам!
для ахметова он закончил эпоху бедности!
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14.04.2021 22:31 Відповісти

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