Fitch изменил прогноз по рейтингу "Метинвеста" на "стабильный"

Вертикально интегрированная металлургическая группа "Метинвест" объявила о том, что кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу Группы по обязательствам в национальной и иностранной валютах с "негативного" на "стабильный".

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста"

При этом, кредитный рейтинг "Метинвеста" и его облигаций остался на уровне BB-, что на два уровня выше странового потолка для Украины.

Рейтинговое агентство высоко оценило способность "Метинвеста" генерировать денежный поток, что связано с благоприятной ситуацией на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики.

Также агентство отметило финансовую гибкость группы, которая способствует повышению её прибыльности, в том числе благодаря получению контроля над Покровской угольной группой и реализации программы капитальных инвестиций.

Кроме того, Fitch Ratings отметил ожидаемое постепенное снижение общего долга "Метинвеста".