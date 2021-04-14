Рост импорта безакцизных растворителей стимулирует кустарное производство топлива, – эксперт

Прямые потери госбюджета в первом квартале 2021 года вследствие импорта безакцизных растворителей составили 245 млн грн, а суммарное недополучение акциза от кустарного производства фальсификата с использованием данных компонентов может достигать 1 млрд грн.

Об этом заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, комментируя исследование поставок этой специфичной продукции, передает EnKorr.

По данным "А-95", в январе-марте 2021 года в Украину было импортировано 27,2 тыс. т растворителей для лакокрасочной промышленности по коду 3814009090. Это на 85% больше показателя за аналогичный период 2020 года (14,7 тыс. т) и в два раза больше, чем в первом квартале 2019 года (13,6 тыс. т).

Согласно описанию этих товаров, это смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: МТБЭ, метиловый спирт, толуол, ортоксилол и технологический бензин.

Все эти компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по ставке 213 евро/л (по такой же ставке облагается и бензин), но их смеси под видом растворителей для лакокрасочной промышленности не подпадают под обложение акцизом.

Первое место в рейтинге получателей растворителей удерживает неформальная группа компаний БРСМ. "Катма Груп" – поставщик всей линейки нефтепродуктов для сети "БРСМ-Нафта" – импортировала за квартал напрямую 5,2 тыс. т.

Еще 2,0 тыс. т группа приобрела через компанию "Планета 2000". Продукт был распределен на нефтебазы БРСМ в Переяславском (Киевская обл.) – 6,8 тыс. т и в Шепетовке (Хмельницкая обл.) – 0,4 тыс. т.

Второе место среди получателей и первое в рейтинге импортеров удерживает харьковская компания "Пром Хим" (6,8 тыс. т), импортирующая растворители из России.

Одним из получателей растворителей "Пром Хима" является компания "Альтернатив Енерджи Сорсес Компани", эксплуатирующая мини-НПЗ в г. Мерефа. Она фигурирует в расследованиях Национальной полиции как компания, которая эксплуатирует мини-НПЗ, выпускающий фальсифицированные нефтепродукты, одним из покупателей которых является сеть АЗС Мotto.

В импорте растворителей отмечено увеличение объемов поставок мелких получателей. Так, если в январе 2021 года на них пришлось 3,1 тыс. т, или 39% импорта, то в марте – 55% (5,5 тыс. т).

"В отдельности все эти компоненты, в частности МТБЭ и метанол, подлежали бы обложению акцизом, но щель в законодательстве позволяет не платить акциз, если эти компоненты поступают в смеси. В результате прямые потери бюджета за квартал составили 245 млн грн", – заявил Сергей Куюн.

По его словам, чтобы оценить всеобщий объем государственных потерь, необходимо понять масштабы кустарного производства бензина с помощью этих "растворителей".

Консультации с технологами украинских НПЗ позволяют утверждать, что они занимают 10-20% в конечном объеме выпускаемого с их помощью бензина.

"С помощью 27,2 тыс. т можно произвести 200-270 тыс. т бензина. Для справки: легальные поставки бензина в первом квартале 2021 года составили 521 тыс. т. Это весьма показательно демонстрирует масштаб теневого топливного рынка", – говорит директор Консалтинговой группы "А-95".

По расчетам экспертов "А-95", ущерб госбюджета только на акцизе в первом квартале 2021 года можно оценить в 1,2 млрд грн.

"Мы исходим из того, что половина фальсификата производится путем смешения бензина А-92 с октаноповышающими растворителями, а вторая половина – в результате их добавления в продукцию мини-НПЗ", – пояснил Куюн.

В целом эксперты "А-95" оценивают годовой объем потерь госбюджета от функционирования теневого рынка нефтепродуктов в 20 млрд грн. Основную часть – 15-17 млрд грн в год – формируют схемы с использованием неучтенной наличности на АЗС и продажи документов на топливо через сеть фиктивных предприятий с целью минимизации НДС и налога на прибыль.

Напомним, с требованием остановить безакцизный импорт растворителей уже выступили крупнейший производитель нефтепродуктов в Украине НПЗ "Укртатнафта", Нефтегазовая ассоциация Украины и Консалтинговая группа "А-95".

Решение данной проблемы является одним из пунктов меморандума между правительством Украины и НАУ, который был подписан 2 апреля.