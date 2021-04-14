Фирмы-импортеры уклонились от уплаты налогов на 270 миллионов, – ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" после совместного с Государственной налоговой службой избирательного анализа отдельных фирм-импортеров выявило факты манипуляций налоговой отчетностью.

Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

"Установлено, что субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Применялась схема пересортицы: когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался - по другой. При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства - НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся так называемыми "скрутками", - говорится в сообщении.

Только с января по март 2021 года таким образом были реализованы товары на 1,6 млрд грн, что причинило государству ущерб на сумму более 270 млн грн.

"Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, которые концентрировали финансовые потоки и по наработанным схемам выходили из-под налогового бремени. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях", - отметил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

Комиссия Государственной налоговой службы прекратила регистрацию накладных указанных субъектов предпринимательской деятельности.