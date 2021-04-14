Экс-чиновника Минобороны подозревают в присвоении имущества на 15 миллионов

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему чиновнику Министерства обороны, чья деятельность нанесла государству ущерба на более 15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что чиновник вместе с другими служебными лицами Минобороны незаконно передав в собственность предприятия-инвестора имущественные права на квартиры и нежилые помещения общей площадью 1 471 кв. м, которые предназначались для проживания военнослужащих.

Таким образом, экс-начальник подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 9 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать соответствующие должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.