Рада должна принять закон о космической программе, – Кисилевский

Работа предприятий космической отрасли Украины требует срочных преобразований, предусматривающих изменения в законодательство.

Об этом 14 апреля заявил зампредседателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, выступая на заседании парламента, передает пресс-служба нардепа.

"Нынешнее финансовое состояние, организационно-правовая форма и модель управления государственными космическими предприятиями являются неудовлетворительными. И мы должны создать законодательные основания для изменений", - подчеркнул он.

Депутат напомнил, что ранее Рада поддержала несколько инициатив, касающихся космической отрасли: приняла закон о частном космосе, позволяющий частным компаниям заниматься космической деятельностью, и закон о погашении задолженности по зарплате на днепровском объединении "Южмаш", который позволил работникам флагмана украинской космической отрасли получить зарплату за 10 месяцев.

"Но самые важные решения по космосу впереди", - заявил Кисилевский.

Первым таким решением он назвал принятие новой Космической программы Украины. Страна уже 5 лет живет без документа, определяющего приоритеты государства в космической сфере, подчеркнул заместитель председателя комитета ВР по экономразвитию.

Программа должна содержать перечень проектов, объемы финансирования, задачи ученым, уточнил он.

"Космическая сфера не может управляться внезапными решениями. Ибо развитие этих технологий планируют на 15 - 20 лет вперед. Задача правительства и космического агентства - подготовить документ. Наша задача - принять его законом", - заявил нардеп.

Он также отметил важность бюджетного финансирования принимаемых космических программ. По его словам, во всем мире космос развивается в основном за деньги правительств.

"Все мы обсуждаем Spase X Илона Маска. Да, это частная компания, но она выполняет заказы NASA, на государственные американские деньги. У украинского КБ "Південне" доля экспорта 90%. У Южмаша - 75%. То есть, они существуют в основном за средства правительств других стран. А украинское государство не заказывает у них фактически ничего. Поэтому, когда будем работать над бюджетом, должны быть последовательными и предусмотреть там те средства, которые мы сами определим в космической программе", - резюмировал Кисилевский.

Напомним, ранее Дмитрий Кисилевский обратился к Кабмину с инициативой разблокировать 90 млн грн для достройки и запуска украинского космического спутника "Сич 2-30", намеченного на конец текущего – начало следующего года.

Эти деньги находились на счетах КБ "Южное" (Днепр) и ранее были взяты в кредит под другой проект, реализация которого в настоящее время остановлена.

Кабмин на своем заседании 7 апреля принял соответствующее решение.