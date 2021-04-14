Потребительские настроения украинцев в марте ухудшились, – исследование

В марте Индекс потребительских настроений украинцев составил 67,8 пункта, что на 1,3 пункта ниже февральских показателей.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине".

Отмечается, что незначительное сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности больших покупок.

Так, индекс текущего положения (ИТП) упал на 5,5 п. и составил 58,9. В частности, индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 ниже, чем в феврале, а индекс целесообразности больших покупок снизился на 7,2 и составил 63.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте незначительно вырос и составил 73,7. Динамика составляющих выглядит следующим образом: индекс ожидаемых изменений личного материального положения составил 79,2 (+1,6), индекс ожидаемого развития экономики в течение года – 60,5, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет – 81,4 (+2,7).

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 пункта и составил 148,1. Индекс инфляционных ожиданий стабильный – 187,8.

Однако, ожидания украинцев относительно курса гривни с течение ближайших трех месяцев улучшился: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 п. – 134,3.

"Наибольшее падение ощутил индекс целесообразности больших покупок. Такое падение, скорее всего, является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежеланием тратить деньги при таких условиях. Этот индекс является наиболее чувствительным, по сранению с другими индексами, к динамике заболеваемости и введению карантинных ограничений", – комментируют аналитики Info Sapiens.