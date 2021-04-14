Локдаун в Киеве продлили до конца апреля

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение продлить жесткий карантин в Киеве до 30 апреля.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мер в нашем городе на две недели – до 30 апреля. У нас нет другого выбора, иначе медицинская система не справится с количеством больных", – сказал Кличко.

Он напомнил, что до конца месяца останутся закрытыми все школы и детсады, общественный транспорт продолжит работать по спецпропускам, а кафе и рестораны смогут работать только на вынос.

Кличко добавил, что руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить им отпуска.

По данным КГГА, в столице за минувшие сутки обнаружили еще 1457 больных коронавирусом, умерли 47 человек. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 225 пациентов с диагнозом COVID-19, а также 311 больных – с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений за сутки попали 536 человек.

Как сообщалось, с 5 апреля в Киеве закрыты детсады, а весь общественный транспорт – и наземный, и метро – работает по специальным пропускам для пассажиров, по данным КГГА, их выдали 500 тысяч штук, однако полиция сообщала о попытках продавать поддельные документы.