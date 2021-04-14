Польша предложила ввести новые санкции ЕС против России, – СМИ

Польша настаивает на введении новых санкций Евросоюза против Российской Федерации за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, позицию Польши поддерживают еще семь стран Европейского союза.

Таким образом в ЕС хотят отреагировать на обострение ситуации на Донбассе, а также на стягивание Российской Федерацией военных к границам Украины.