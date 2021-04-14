Польша предложила ввести новые санкции ЕС против России, – СМИ
Польша настаивает на введении новых санкций Евросоюза против Российской Федерации за подрыв территориальной целостности Украины.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
По его словам, позицию Польши поддерживают еще семь стран Европейского союза.
Таким образом в ЕС хотят отреагировать на обострение ситуации на Донбассе, а также на стягивание Российской Федерацией военных к границам Украины.
Джерело: Twitter
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