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Польша предложила ввести новые санкции ЕС против России, – СМИ

Польша предложила ввести новые санкции ЕС против России, – СМИ

Польша настаивает на введении новых санкций Евросоюза против Российской Федерации за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, позицию Польши поддерживают еще семь стран Европейского союза.

Таким образом в ЕС хотят отреагировать на обострение ситуации на Донбассе, а также на стягивание Российской Федерацией военных к границам Украины. 

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Джерело:  Twitter
росія (14425) санкції (4483) Євросоюз (5194)


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