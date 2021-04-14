Власти России признали срыв поставок новейшего самолета из-за санкций

Выход новейшего российского самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций, работа по импортозамещению еще не завершена.

Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает Интерфакс.

"Нельзя скрывать, что одна из причин торможения с выводом на рынок МС-21 – это санкции. Мы уже преодолели их по ряду позиций, в частности, по композитам", – сказал Борисов.

"Нам еще предстоит тяжелая, напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте. Думаю, что мы с этой задачей справимся, подтверждение тому – испытание российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года", – добавил замглавы российского правительства.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Самолет должен был иметь удлиненное композитное крыло, созданное с использованием импортных материалов, а также двигатели американской компании Pratt&Whitney.

Старт серийного производства МС-21 был в очередной раз отложен, по последним официальным данным, он ожидается в конце 2021 года.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года США ввели запрет на поставки американских товаров и технологий для предприятий российского авиастроения, а также структур "Росатома" и "Роскосмоса".

Ограничения распространятся на компоненты для гражданских самолетов. В частности, решение затронет проект гражданского среднемагистрального самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией "Иркут", и проекта Sukhoi Superjet 100.

Ранее в правительстве РФ признавали, что ряд иностранных поставщиков оборудования для российского гражданского авиастроения уже отказались от сотрудничества с Москвой.

В частности, с проблемами из-за отказа западных партнеров продолжать сотрудничество столкнулся проект среднемагистрального самолета МС-21. Санкции США в отношении российской компании "Аэрокомпозит" повлекли прекращение импорта композиционных материалов для создания этого самолета.

Новым поставщиком компонентов позднее был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга". Тем не менее, старт серийного производства МС-21 был в очередной раз отложен, по последним официальным данным он ожидается в конце 2021 года.