Кабмин предложил лишить вклады в "Ощадбанке" 100% гарантии государства

Кабинет министров утвердил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приобретения акционерным обществом "Государственный ощадный банк Украины" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 14 апреля.

Документом предлагается исключить из закона "О банках и банковской деятельности" норму о том, что вклады физлиц в "Ощадбанке" гарантируются государством в полном объеме.

Вместо этого "Ощадбанк" должен получить статус банка-участника Фонда гарантирования вкладов физлиц, как и остальные банки.

Согласно пояснительной записке к документу, присоединение "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов позволит привлечь ЕБРР в качестве инвестора банка и сократить долю государства в банковской системе.

В свою очередь против утверждения законопроекта выступил Национальный банк (НБУ). По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, вопрос присоединения "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов целесообразно рассматривать вместе с вопросом реструктуризацией долгов Фонда.

Однако министр финансов Сергей Марченко настоял, что оба эти вопроса могут быть рассмотрены отдельно, после чего Кабмин утвердил законопроект.

Как сообщалось, еще в 2016 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины договорились о мерах по поддержке реформирования "Ощадбанка" и его подготовке к частичной приватизации, которая изначально планировалась на 2018 год.