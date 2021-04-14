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Кабмин предложил лишить вклады в "Ощадбанке" 100% гарантии государства

Кабмин предложил лишить вклады в

Кабинет министров утвердил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приобретения акционерным обществом "Государственный ощадный банк Украины" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 14 апреля.

Документом предлагается исключить из закона "О банках и банковской деятельности" норму о том, что вклады физлиц в "Ощадбанке" гарантируются государством в полном объеме.

Вместо этого "Ощадбанк" должен получить статус банка-участника Фонда гарантирования вкладов физлиц, как и остальные банки.

Согласно пояснительной записке к документу, присоединение "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов позволит привлечь ЕБРР в качестве инвестора банка и сократить долю государства в банковской системе.

В свою очередь против утверждения законопроекта выступил Национальный банк (НБУ). По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, вопрос присоединения "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов целесообразно рассматривать вместе с вопросом реструктуризацией долгов Фонда.

Однако министр финансов Сергей Марченко настоял, что оба эти вопроса могут быть рассмотрены отдельно, после чего Кабмин утвердил законопроект.

Как сообщалось, еще в 2016 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины договорились о мерах по поддержке реформирования "Ощадбанка" и его подготовке к частичной приватизации, которая изначально планировалась на 2018 год.

Автор: 

законопроєкт (1686) Кабмін (7803) Ощадбанк (678) Фонд гарантування вкладів (1453)


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ИДИОТЫ, ещё там не было шапито 95.
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14.04.2021 17:06 Відповісти
суки, мне ещё с 90х этот говноОщядБанкк должен денег, и не чешется них## ...
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14.04.2021 17:23 Відповісти
Законом хотят навсегда лишить пенсионеров тех вкладов которые они дали государственному банку., т.е. государству. Шмыгаль - главный кидала Украины
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14.04.2021 17:39 Відповісти

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