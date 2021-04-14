Кабмин назначил временного главу Налоговой службы на новый пятилетний срок (обновлено)

Кабинет министров назначил нынешнего руководителя Государственной налоговой службы Алексея Любченко на новый пятилетний срок с 20 апреля.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Перед этим Кабмин уволил Любченко с должности главы Налоговой в связи с окончанием срока действия контракта с 19 апреля.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, Любченко был признан победителем конкурса на должность главы налогового ведомства, который был объявлен 18 марта.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы 29 апреля 2020 года. Он был назначен на должность путем заключения контракта по процедуре, введенной на время карантина.

Любченко ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя Государственной налоговой администрации. В декабре 2010 года - ноябре 2011 года налоговую администрацию возглавлял Виталий Захарченко перед своим назначением министром внутренних дел в правительстве Николая Азарова. После назначения главой Налоговой службы Александра Клименко Любченко до февраля 2012 года возглавлял департамент налогообложения юрлиц.

В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко.