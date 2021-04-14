Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций

Кабинет министров на заседании в среду, 14 апреля, назначил Тимофея Милованова исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, с ноября 2020 года Тимофей Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Также Милованов остается президентом Киевской школы экономики.

Напомним, Тимофей Милованов с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука. В это время он значился на сайте "Киевской школы экономики" в статусе почетного президента.