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Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций

Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций

Кабинет министров на заседании в среду, 14 апреля, назначил Тимофея Милованова исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, с ноября 2020 года Тимофей Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Также Милованов остается президентом Киевской школы экономики. 

Напомним, Тимофей Милованов с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука. В это время он значился на сайте "Киевской школы экономики" в статусе почетного президента.

Автор: 

Джерело:  Facebook
призначення (1148) Милованов Тимофій (132) Мокан Василь (15)


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Топ коментарі
+4
інвестпздець.
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14.04.2021 17:43 Відповісти
+3
инвестняней станет?
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14.04.2021 15:36 Відповісти
+2
инвестиций в милованова
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14.04.2021 17:14 Відповісти
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инвестняней станет?
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14.04.2021 15:36 Відповісти
инвестиций в милованова
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14.04.2021 17:14 Відповісти
Насколько изветно Миловованов уже "работал" в наблюлательном совете НБУ и Министром экономики, кадр как говориться подготовленный во всех отношения, набрался опыта работы за счет государсва,получая не маленькую зарплату и где сейчас экономика? Где национальная валюта?, которая находится под пресом долгов, а экономика населения дошла до последнего места в Европе, как говорят про нас - белая Африка, тоесть колония с компрадорской властью , которые работает против народа , распродает,выдуривая у его через коррупционные схемы национальные богатства и переводя их за границу.Теперь этот ставленик власти и "инвесторов", который вкладывает свои накопления в иностранные фонды и имет там недвижимость будет расказывать народу , что бы в его природные ресурсы и монопольные предприятия олигархи в том числе иностранные "проинвестиррвали" деньги и стали владельцами , очень справедливая и архи выголная сделалка, а украинцы без природных ресурсов и Земли станут еще богаче,так це ж вже було,когда пол страны уже приватизировали в одни руки и оставили трудовые коллективы и народ без активов, а население стало нищим, осталась немного , но самое ценное это уникальные предприятия, и Земля ,что за бред, когла людина без хати, подвіря і городу стає багатшою,такого в Мире еще не было, когда бомж становился богатым. Нет, что бы народ заниматься своей экономикой,предпринимательством ,становился богаче на своей Земле, как записано в Конституции , а на деле "правоохороная" система и целом власти и олигархи занимаются рекетом,подрывают экономику народа коррупционными схемами, забирают часть урожая и принимают лобистские законами няни для олигархов, что бы население поставить в не выголные условия на рынке с олигархами и тот не мог выжить ,обанкротился, не мог притендовать на долю в гос.имуществе и продал от безвыходности свою Землю, так какую страну строит власть,говоря, что приоретет ЕС,- демократическую, рыночную?, когда народ становится богаче и в целм страна занимаясь своей работой, бизнесом на своей Земле, инвестируя населением и трудовыми коллективами,в кооперативы, АО, в том числе государственные когда собственников активов много и доли, акции могут торговаться свободно если народу это выгодно или олигархическую с коррумпированнрй властью , которая тоже стремится быть олигархами и нищим населением и в целом страной, так что таких инвестиций от олигархов, как предагает Миловпнов украинскому народу не нужно даже за большие деньги , которые потом приводят рабству и нищете,нужна демократия на деле , а не на словах и рыночная экономика, верховенство права, а монополизм и узурпация власти , когда няня лобирует законы для крупного бизнеса , а не равные для всех, прихватизация имущества народа без его согласия,рыночная экономика,а суды бесконтрольны когда дело касается населения, штампуя за деньги решения.
Так, что будет делать Милованов это и так понятно ,- убивать экономику народа и в целом Украины,распродавать народное имущество и переводить за границу и делать население нищим , а страну бедной, в которой всегда не будет хватать не оружия для своей защиты, не вакцин, даже масок,да и вообше, кто такой Милованов?, его кто то избирал?-нет- это олигарзическая шестеркаёв том числе и иностранная, соросятина, как говорят в народе, но вот как такие враги попадают во власть - это вопрос к Президенту.
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14.04.2021 17:39 Відповісти
інвестпздець.
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14.04.2021 17:43 Відповісти
И что? Теперь все в "инвестициях" как галушки в масле будем катацца? Или токо люди с особым статусом, ну там Игорь Валерьича, Ринат Леонидыча...
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14.04.2021 17:55 Відповісти
известных мировых инвесторов не предвидется ,теперь Милованов инвнстиционные монеты "соросятников " ,на которых он вскормлен, подтянутся в Украину для грабежа
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14.04.2021 20:03 Відповісти
Это тот ,болван,который говорил - "экономика не поднимается,потому что зима тёплая"? тогда инвестиции попрут к нам как цунами.
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14.04.2021 21:03 Відповісти
Микитасю можно было доверить инвестиции с таким же успехом.
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14.04.2021 21:25 Відповісти
инвестиций нет, а национальный фонд растамонов есть)
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14.04.2021 21:44 Відповісти
У Мілованова "скучноє ліцо. Єму дєнєг нікто нє даст." 🤢
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15.04.2021 00:39 Відповісти
Это тот, который констатировал, что он дебил?
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15.04.2021 04:44 Відповісти
Чудны твои дела господи, инвестиций нет, а фонд есть ))))
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15.04.2021 09:32 Відповісти
Возглавил то чего нет.
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15.04.2021 11:41 Відповісти

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