Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций
Кабинет министров на заседании в среду, 14 апреля, назначил Тимофея Милованова исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Как сообщалось, с ноября 2020 года Тимофей Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Также Милованов остается президентом Киевской школы экономики.
Напомним, Тимофей Милованов с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука. В это время он значился на сайте "Киевской школы экономики" в статусе почетного президента.
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Так, что будет делать Милованов это и так понятно ,- убивать экономику народа и в целом Украины,распродавать народное имущество и переводить за границу и делать население нищим , а страну бедной, в которой всегда не будет хватать не оружия для своей защиты, не вакцин, даже масок,да и вообше, кто такой Милованов?, его кто то избирал?-нет- это олигарзическая шестеркаёв том числе и иностранная, соросятина, как говорят в народе, но вот как такие враги попадают во власть - это вопрос к Президенту.