Глава Кировоградской области уволился после семи месяцев работы

Кабинет министров на заседании в среду, 14 апреля, согласовал увольнение Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской ОГА по соглашению сторон.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Назаренко председателем Кировоградской ОГА 27 августа 2020 года.

Представляя нового руководителя области Зеленский предостерег Андрея Назаренко от повторения истории предыдущего председателя Кировоградской ОГА, который был задержан по обвинению в вымогательстве взятки.

Согласно поданной декларации, в 2019 году Назаренко работал в ООО "2-й им. Петровского сахарный завод", где получил 129 тыс. грн зарплаты.

Он также указал свою кваpтиpу в Киеве плoщадью 82,2 кв. м и две квартиры жены в столице на 39,7 кв. м и 45 кв. м. Семья Назаренко владеет двумя элитными автомобилями: Lexus RX200 2016 года выпуска стоимостью 1,6 млн и Mercedes-benz C300 2014 года выпуска за 918 тыс. грн

Назаpенкo также задекларировал $95 тыс., 15 тыс. евpo и 500 тыс. грн наличными, а также $2428 и 155,6 тыс. грн на банковских счетах.

Известно, что Назаренко уже работал в Кировоградской ОГА в 2010-2013 годах под руководством Андрея Николаенко, был членом политсовета партии "Основа" Николаенко. Лидером этой партии является предприниматель и политик Сергей Тарута.