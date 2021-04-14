Кабмин утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Кабинет министров Украины утвердил и передает на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК, с учетом всех актуальных угроз.

"Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым, и одновременно менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами", – отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что утверждение такой стратегии является важным сигналом того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать своих военных современной военной продукцией украинского производства.