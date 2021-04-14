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Эпидемия коронавируса в Украине идет на спад, – Степанов

Эпидемия коронавируса в Украине идет на спад, – Степанов

Ситуация с коронавирусной болезнью в Украине стабилизируется, эпидемия идет на спад.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

"Вы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала налаживаться. Как и прогнозировали эксперты-эпидемиологи, рост количества заболевших длилось до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Нескоолько областей, в частности, Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" карантинной зоны", – отметил он.

По словам Степанова, украинцам удалось пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями.

В то же время, министр подчеркнул, что в некоторых регионах, а именно в Киеве, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях, ситуация остается сложной, и они продолжают находится в "красной" зоне.

Автор: 

Джерело:  Facebook
карантин (2077) МОЗ (1445) Степанов Максим (184) коронавірус (3210)


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14.04.2021 16:55 Відповісти

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