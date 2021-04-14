В Украине насчитали 714 горных населенных пунктов

Кабинет министров Украины на заседании принял постановление "о внесении изменений в перечень населенных пунктов, которым предоставляется статус горных".

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий, изменения связаны с новым административно-территориальным устройством.

"Отныне в Украине насчитывается 714 горных населенных пунктов, расположенных на территории 86 территориальных громад и входят в состав 16 районов в 4 областях (Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой)", - говорится в сообщении.

Согласно закону, к горным населенным пунктам относятся города, поселки городского типа, поселки, сельские населенные пункты, расположенные в горной местности, которые имеют недостаточно развитые сферу применения труда и систему социально-бытового обслуживания, ограниченную транспортную доступность.

Основным критерием является их расположенность на высоте 400 метров и выше над уровнем моря.

Кроме этого, отмечается, что жители горных населенных пунктов имеют ряд льгот. В частности, для них размер государственных пенсий, стипендий, всех видов государственной материальной помощи увеличивается на 20%, а тарифные ставки и должностные оклады работников повышаются на 25%.