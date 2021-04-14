Авиакомпания Windrose возобновит регулярные рейсы в Ужгород с 1 июня
Пассажирские авиаперевозки планируется возобновить в Закарпатской области.
Об этом во время брифинга сообщил директор Windrose Владимир Каменчук, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, авиакомпания планирует приступить к выполнению регулярных рейсов по маршруту Киев - Ужгород - Киев" с 1 июня.
"Рейс будет выполняться три раза в неделю. Увеличение частоты будет зависеть от пассажиропотока. Надеемся, он будет возрастать ежедневно", – сказал он.
Каменчук также подчеркнул, что компания Windrose заинтересована в развитии аэропорта "Ужгород" как потенциального авиаузла Западной Украины, поэтому намерена принимать участие в подготовке молодых специалистов.
Как сообщалось, 24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком этих услуг в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород".
Напомним, аэропорт "Ужгород" остался без авиасообщения с Киевом осенью 2019 года.
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