БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 397 0

Авиакомпания Windrose возобновит регулярные рейсы в Ужгород с 1 июня

Авиакомпания Windrose возобновит регулярные рейсы в Ужгород с 1 июня

Пассажирские авиаперевозки планируется возобновить в Закарпатской области.

Об этом во время брифинга сообщил директор Windrose Владимир Каменчук, передает Интерфакс-Украина. 

По его словам, авиакомпания планирует приступить к выполнению регулярных рейсов по маршруту Киев - Ужгород - Киев" с 1 июня.

"Рейс будет выполняться три раза в неделю. Увеличение частоты будет зависеть от пассажиропотока. Надеемся, он будет возрастать ежедневно", – сказал он.

Каменчук также подчеркнул, что компания Windrose заинтересована в развитии аэропорта "Ужгород" как потенциального авиаузла Западной Украины, поэтому намерена принимать участие в подготовке молодых специалистов.

Как сообщалось, 24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком этих услуг в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород".

Напомним, аэропорт "Ужгород" остался без авиасообщения с Киевом осенью 2019 года. 

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
авіасполучення (2504) Windrose (33) Закарпатська область (281)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 